 

Стало известно о намерениях ОПЕК+ придерживаться существующих договоренностей

01.09.2021, 18:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтраны ОПЕК+ условились придерживаться текущих договоренностей по сделке, сообщил осведомленный источник.

«Согласован дальнейший рост добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в октябре», – сообщил собеседник РИА «Новости».

По его данным, общие условия сделки были согласованы еще на прошлом заседании. На данный момент руководители делегаций подтвердили сохранение оговоренных параметров в октябре.

Утром в среду мировые цены на нефть в ходе торгов шли вверх в ожидании заседания ОПЕК+ и ослаблении урагана «Ида».

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, согласно последним прогнозам ОПЕК+, в текущем году на глобальном рынке сохранится дефицит нефти, несмотря на ослабления ограничений в нефтяной сделке. А уже в 2022 году альянс прогнозирует профицит.



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