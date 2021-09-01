 

Егор Дружинин оценил уместность танца живота на школьной линейке в День знаний

01.09.2021, 18:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Если это было смешно и весело, то почему бы и нет?», – сказал газете ВЗГЛЯД хореограф, заслуженный артист РФ Егор Дружинин, комментируя танец живота на школьной линейке хабаровской школы №76, который пользователи Сети сочли неуместным на данном мероприятии.

В Сети появилась видеозапись фрагмента с торжественной линейки, посвященной Дню знаний, которая проходила в одной из школ Хабаровска. На нем девушка в откровенном наряде исполнила перед учениками танец живота. Интернет-пользователи оказались шокированы выступлением.

«Поскольку я специалист по хореографии, а не по образованию, то мне сложно сказать, насколько какие танцы уместны на школьной линейке. Все зависит от контекста. Если это было смешно и весело, то почему бы и нет? А если этот номер был поставлен после слов директора школы о том, что нужно сохранять культуру и традиции как национальное достояние России, то, наверное, это было неуместно. Еще хуже, если это было после каких-то патриотических речей. То есть все надо оценивать в контексте», – говорит Дружинин.

Отметим, что на самой видеозаписи не ясно, танец был интегрирован в сценарий школьной линейки.

В мае в Дагестане выпускников лицея № 8 Махачкалы раскритиковали за то, что те надели балетные пачки и станцевали сцену из балета «Лебединое озеро». Ролик с шуточным танцем распространился в Сети и вызвал негативную реакцию у местных жителей.



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