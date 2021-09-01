 

В сети опубликованы данные видеокарты Radeon RX 6900 XTX

01.09.2021, 17:50, Новости дня
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Как отмечают эксперты, отправной точкой для анализа характеристик новой видеокарты Radeon RX 6900 XTX стала публикация обычного рекламного изображения. За ним последовал анализ всего того, что можно было увидеть на фото и, как обычно, последовал «слив» информации.

Как оказалось, что в основу конструкции видеокарты положен чип Navi 21 XTX, обладающей памятью в объеме 16 Гб. Эксперты отмечают увеличение производительности устройства по сравнению с предыдущей версией, которую никак нельзя назвать устаревшей.

Также с 2259 МГц до 2435 МГц выросла частота работы. Однако у всех этих улучшений есть своя цена. С одной стороны, потребляющая мощность достигла отметки 350 Вт. С другой стороны, сама видеокарта, судя по всему, будет продаваться по 1200 американских долларов.



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