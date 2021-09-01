Сотовые операторы РФ начали выдавать своим сотрудникам смартфоны на ОС «Аврора»

Как сообщили в «Ростелекоме», сотрудники сотовых операторов в РФ начали получать от администрации смартфоны. На которых установлена отечественная операционная система «Аврора».

По словам специалистов, пока это единственная ОС, одобренная для использования профессионалами по мобильной связи. В данный момент гаджеты уже получили представители тридцати филиалов «Ростелекома», работающих в регионах страны.

Кроме обычных функций, смартфон на ОС «Аврора» может помогать техническим работникам прокладывать маршрут движения и контролировать наличие необходимых для работы материалов, запчастей и пр. Также специалисты отмечают, что мобильные устройства на «Авроре» можно безопасно использовать на объектах критической инфраструктуры.