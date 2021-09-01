 

Сотовые операторы РФ начали выдавать своим сотрудникам смартфоны на ОС «Аврора»

01.09.2021, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили в «Ростелекоме», сотрудники сотовых операторов в РФ начали получать от администрации смартфоны. На которых установлена отечественная операционная система «Аврора».

По словам специалистов, пока это единственная ОС, одобренная для использования профессионалами по мобильной связи. В данный момент гаджеты уже получили представители тридцати филиалов «Ростелекома», работающих в регионах страны.

Кроме обычных функций, смартфон на ОС «Аврора» может помогать техническим работникам прокладывать маршрут движения и контролировать наличие необходимых для работы материалов, запчастей и пр. Также специалисты отмечают, что мобильные устройства на «Авроре» можно безопасно использовать на объектах критической инфраструктуры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.04 / В России назвали количество военных, задействованных в “контрольной проверке войск”

20.06 / В России существует собственный, “российский” штамм коронавируса – вирусолог

06.03 / Член ОП: В инциденте с избиением танцующих на дороге кавказцев были виноваты обе стороны

05.07 / Фейерверки выделяют в воздух токсичные металлы

31.03 / Италия выдворяет двух сотрудников посольства России

26.08 / Власти Ирана согласились предоставить МАГАТЭ доступ к двум спорным объектам

01.05 / Антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой

26.05 / В Одессе арестовали педагога, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми

04.04 / В ЕС собрались обсудить «военную активность РФ вокруг Украины»

24.04 / Врачи уличили Водонаеву во лжи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика