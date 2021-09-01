Трендовые свитера осени: актуальные фасоны, цвета и другие особенности

Свитер – это незаменимая составляющая осеннего образа. Какие же модели будут актуальны этой осенью? В этой статье мы расскажем о трендовых свитерках сезона 2021/22. Не обойдется без оверсайза, пастельных тонов и молнии.

Пастельные тона

В фаворе свитера нежных расцветок: лиловые, бледно-желтые, небесно-голубые, нежно-розовые. Хоть пастель традиционно ассоциируется с весенними образами, осенью 2021 она тоже актуальна.

Если вам нравятся более сочные оттенки, обратите внимание на свитерки ярких тонов: малинового, насыщенного синего, фиолетового, оранжевого, изумрудного.

Вырезы

Сейчас вряд ли можно кого-то удивить симметричными вырезами на плечах и спине. В сезоне 2021-2022 будут модными модели с асимметричными вырезами на ключице и под горловиной, а также крой на одно плечо.

Смотрятся такие свитерки крайне необычно, но при этом не выходят за рамки приличия. Комбинировать модели с вырезами можно с разным низом: юбками миди, джинсами, шортами. Чтобы акцентировать талию, заправьте один край свитера внутрь.

С молнией

В тренде фасоны с высоким воротником на молнии. Благодаря такому дизайну свитерок похож на мужской. Однако в сочетании с брюками и юбками на высокой посадке такая модель смотрится вполне женственно. Стилисты советуют расстегивать воротник. Так вы создаете V-образный вырез, который визуально вытягивает силуэт.

Свитера на молнии стали популярны еще в прошлом сезоне. Но в 2021-2022 базовые расцветки стоит заменить на что-то более яркое и принтованное.

Оверсайз

Свитер на пару размеров больше по-прежнему остается в моде. Такая модель привносит в образ расслабленность и нотку небрежности.

В этом сезоне модели оверсайз стоит комбинировать с юбками, брюками и шортами на высокой посадке. Вы можете заправить свитерок частично или полностью внутрь, чтобы сделать красивый акцент на талии.

Красивая вязка

Эффектно смотрятся свитерки с фактурной вязкой. В тренде зигзаги, ромбы, всевозможные фантазийные узоры.

Модели с крупной вязкой выглядят нарядно и подходят для составления нескучных офисных аутфитов. Красиво смотрится и платье-свитер свободного кроя с пышными рукавами.

Нестандартный дизайн

Свитерок необычного кроя моментально сделает из вас звезду стритстайла. В этом сезоне свитера могут быть украшены пышной бахромой по краю.

С такой эпатажной моделью хорошо смотрятся базовые джинсы без декора.

Не менее хороши и свитерки с воланами в области груди. Выбирайте модели плотной вязки, чтобы воланы были фактурными.

Также осенью 2021 актуальны свитера с имитацией жилетки. Они визуально создают эффект многослойного комплекта.

Принты

В моде радужный узор, лого и тай-дай. Актуальны ромбы, а также скандинавские мотивы.

Принтованные свитерки требуют однотонного низа. Старайтесь, чтобы хотя бы один оттенок принта совпадал с цветом юбки или брюк.

Укороченная длина

Модными остаются укороченные свитерки, напоминающие кроп-топы. Носить их можно прямо поверх белья, а также надевать под низ удлиненную рубашку.

Укороченный свитер хорошо сочетается с брюками на высокой посадке. Также его можно носить поверх платьев или сарафанов длины макси.