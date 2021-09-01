Путин требует пресекать речи «болтунов» о необходимости сдать Ленинград во время блокады

Владимир Путин потребовал пресекать разговоры разнообразных «болтунов» о том, что в годы ВОВ необходимо было сдать Ленинград во время блокады. Президент РФ напомнил, что в случае победы нацистской Германии, на свете сейчас не было бы и подобных критиков прошлого страны.

Владимир Путин в эти дни пребывает с рабочей поездкой в Приморском крае, одним из мероприятий, которое провел президент Российской Федерации, была встреча со школьниками, победителями олимпиад во Владивостоке. Глава государства ответил на вопросы детей и пояснил об истории своей семьи. Так, в годы Великой Отечественной войны его отец участвовал в боях за Ленинград и даже спас жизнь своего соседа, вытащив его с поля боя. Именно поэтому так близки лидеру страны темы войны и патриотизма.

В своей беседе с подрастающим поколением Владимир Путин высказал уверенность в недопущении вольной трактовки исторических событий. Президент призвал молодых людей пресекать любые разговоры разнообразных «болтунов», которые сейчас все чаще заявляют о ненужности героического подвига советского народа в годы Второй мировой войны. Многие из блогеров и тому подобных лиц, не имеющих достаточных знаний истории, заявляют, что вместо того, чтобы выдерживать блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии, нужно было сдать город. Критики высказывают версии о якобы возможности избежать огромных жертв в ходе блокады и боевых сражений.

Владимир Путин напомнил, что в случае, если бы гитлеровская армия не была остановлена Советским Союзом, весь мир был бы другим. Потери РФ были бы существенно выше, так как нацисты завоевали бы множество стран, установив свои правила, в которых русским людям отводилась незавидная роль. Их бы попросту уничтожили, поэтому в случае сдачи Ленинграда и территории России, не было бы на свете и самих «болтунов», делающих подобные неуважительные по отношению к ветеранам ВОВ заявления. Президент считает, что российский народ не может позволить подобной риторике распространяться в стране, которая заплатила такую высокую цену за победу над фашистами. Именно потому, как пишет «Политэксперт», столь высокую важность имеет и популярное далеко за пределами РФ движение «Бессмертный полк».