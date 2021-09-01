Мать Тимати заявила о нежелании выходить замуж

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова заявила, что ей странно читать комментарии пользователей по поводу необходимости замужества. По словам звездной бабушки, она не хочет связывать себя узами брака. Пост на эту тему знаменитость обнародовала в социальной сети Instagram.

Симона Юнусова откровенно призналась, что у нее никогда не было проблем с мужчинами. Она не оставалась подолгу одна, а представителей сильного пола привлекала именно нежеланием выйти за них замуж. Картинка, которую мать Тимати нарисовала себе в юности, не оправдала ожиданий. Когда она вышла замуж, то оказалась не готова к семье. Больше идти на подобного рода эксперименты ей не хотелось. К тому же возможным претендентам Юнусова сразу обозначила приоритеты, для нее это дети.

В отношениях безусловно важна «химия», но проходит определенное время, и потребности обоих партнеров в корне меняются. Важно, чтобы со второй половиной были общие темы для разговора, при этом должно быть комфортно просто молчать, хочется абсолютного понимания и душевной близости.

То, что Симона Юнусова видит в последнее время, расстраивает ее. Она наблюдает пропаганду любви к себе, отношения между людьми становятся в основном потребительскими, пишет портал «Глобал.МСК».