 

“Ого, какая горячая”. Мадонна в откровенном наряде встала перед камерой на четвереньки

01.09.2021, 17:13, Новости дня
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Артистка позирует на кровати, принимая различные позы. Рядом с ней находится сумка с логотипом известного бренда, который, она, вероятно, таким образом рекламирует.

На заглавном фото Мадонна запечатлена стоящей на четвереньках спиной к объективу.

“Ого, какая горячая”, – отреагировали фолловеры.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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