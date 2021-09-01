 

Кабмин Украины принял решение повысить студентам стипендии

01.09.2021, 17:13, Новости дня
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Повышение стипендий глава правительства анонсировал в начале заседания, рассказывая о том, какие решения будут приняты правительством.

“Стипендии для студентов будут увеличены. Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение не менее чем в 1,5 раза”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что последний раз академические стипендии в Украине повышались в ноябре 2017 года, “поэтому назрела срочная необходимость повышения социальной защиты ученической и студенческой молодежи”.

Члены Кабинета Министров поддержали проект решения о повышении стипендий.

В правительстве отметили, что повышенные стипендии начнут выплачивать с 1 января 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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