 

Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. в первом полугодии составила $2,769 млрд

01.09.2021, 17:12, Новости дня
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“По состоянию на 30 июня 2021 года чистый долг Группы снизился на 52% с начала года – до 1 016 млн долларов, а чистый долг к EBITDA за последние 12 месяцев сократился на 0,8х – до 0,2х. Объем капитальных инвестиций Группы вырос на 31% по сравнению с прошлым годом – до 411 млн долларов. Затраты на экологические инициативы составили 204 млн долларов”, – сказано в сообщении информагентства.

За этот период сумма налога на прибыль, который заплатила компания, возросла в 83 раза по сравнению с первым полугодием 2020 года: с 6 до 500 млн долларов.

Генеральный директор компании Юрий Рыженков заявил, что на фоне восстановления мировой экономики и роста цен на сырьевые товары Группа показала достойные результаты. Руководитель рассказал, что Группа приобрела значимые активы: консолидировала Покровскую угольную группу и приобрела бывшие производственные активы ДМК, в прошлом – одного из крупнейших металлургических комбинатов Украины.

“Мы воспользовались благоприятной внешней средой и нашими результатами для дальнейшего укрепления финансовой устойчивости Группы. В первом полугодии 2021 года мы направили более 1 млрд долларов на погашение долговых обязательств, снизив соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев до 0,2x. Так, мы досрочно погасили значительную часть долга Покровской угольной группы, полностью выплатили линию предэкспортного финансирования”, – сообщил Рыженков.

Капитальные инвестиции Метинвеста за первые шесть месяцев года достигли 411 млн долларов, это на 31% больше, чем за такой же период прошлого года, отметил он.

“Наш ключевой новый проект – строительство стана холодной прокатки на ММКИ, общий объем инвестиций в который только на первом этапе превысит 800 млн долларов. Новый стан позволит нам расширить линейку продукции и найти новые рынки сбыта. Снижение влияния на окружающую среду – по-прежнему одно из наших приоритетных направлений. Инвестиции Группы в экологические проекты за отчетный период превысили 80 млн долларов”, – рассказал топ-менеджер.

Контекст:

Благоприятные финансовые результаты металлургических предприятий во всем мире объясняются спросом на сырьевые товары, в том числе и стальную продукцию, который с конца прошлого года опережал рыночное предложение, писал 31 августа “Минпром”.

Издание отметило, что шестой в мире производитель стали, южнокорейская POSCO, объявила о самой высокой прибыли за второй квартал за всю свою историю – $1,9 млрд, в 10 раз больше, чем было в 2020 году. Размер ожидаемой выручки за 2021 год компания увеличила до $32 млрд. 

Nippon Steel за второй квартал заработал почти $1,6 млрд чистой прибыли, а по итогам финансового года, который закончится 31 марта 2022-го, рассчитывает получить почти $5,5 млрд.

ArcelorMittal по результатам первого полугодия получил $6,29 млрд чистой прибыли, это лучший показатель с 2008 года, а первое полугодие 2020 года компания завершила с убытком в $1,68 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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