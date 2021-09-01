Эксперт: Критики умалчивают о фактах улучшения российской избирательной системы

«Очевидна лояльность избирательных комиссий к партиям, кандидатам, выросла политическая и правовая культура кандидатов», – рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой государственного и административного права юридического института Самарского национального исследовательского университета Виктор Полянский, комментируя возмущение отдельных партий и кандидатов «притеснениями» со стороны органов государства.

«Возьмите цифры сравнимых избирательных кампаний по соответствующим стадиям избирательного процесса и посмотрите на показатели конкурентности партийных списков, кандидатов, определите простыми арифметическими действиями показатели «меньше» – «больше» зарегистрированных списков, кандидатов по мажоритарным округам, так называемых «отказников» и т.д. Есть официальная статистика ЦИКа, избирательных комиссий субъектов Федерации. И сразу будет видно, что на федеральных выборах, по сравнению с избирательной кампанией 2016 года, в 2021 году партийная конкуренция выше, а индивидуальное соперничество по мажоритарным округам отражает высокий политический потенциал претендентов на депутатские мандаты (примерно такая же картина и на уровне выборов депутатов законодательных собраний в субъектах Федерации)», – говорит Полянский.

По его словам, по одномандатным округам количество отказов в регистрации снизилось с 245 в 2016 году до 180 в 2021 году; также и в отношении партийных списков сократилась доля отказов в их регистрации с 16,7% в 2016 году до 6,7% в 2021 году; если в 2016 году не были зарегистрированы списки четырех партий, то в 2021 году – одной, да и то только потому, что не были представлены все предусмотренные законом документы. В итоге в среднем каждая партия зарегистрировала в 2021 году на девять кандидатов больше, чем в 2016 году.

«Очевидна лояльность избирательных комиссий к партиям, кандидатам, выросла политическая и правовая культура кандидатов. Да и серьезных претензий «отказников» к полномочным избирательным органам очень мало. Кроме того, состоявшиеся судебные решения восстановили справедливость и законность по отношению к ряду заявителей в связи с нарушением их права на избрание», – отмечает эксперт.

По его мнению, «об этих сторонах избирательной ситуации системные и несистемные критики молчат. Конечно, если показать ситуацию как она есть на самом деле, то сужаются возможности манипулирования обстоятельствами и, как следствие, сознанием избирателей. Но некоторым хочется сформировать представления граждан о сентябрьском голосовании по своей антироссийской матрице».

«Отсюда попытки умолчания о серьезном продвижении избирательной системы в части расширения гарантий гласности, открытости выборов, возможностей общественного контроля голосования 17 – 19 сентября – непосредственно на участках и через видеонаблюдение», – заключил Полянский.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.