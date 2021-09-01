«Наступит время, когда я буду общаться на русском языке»

В Эстонии новый президент — генетик Алар Карис. Он выступает за культурную дипломатию с Россией и плавный переход на эстонский в школах.

31 августа парламент Эстонии избрал нового президента. Им стал 63-летний биолог, молекулярный генетик, экс-ректор университета в Тарту и директор Национального музея Алар Карис. Одна из проблем, которой Карису предстоит заняться на своем посту — русский язык и русскоязычные школы в Эстонии. Сам избранный президент не боится говорить по-русски публично, хоть и признает, что его навыки в языке «заржавели». При этом он все равно считает, что плавный переход на повсеместное обучение на эстонском необходим, начиная с детских садов. Карис — лидер консервативного толка, который болльшое внимание уделяет национальной истории. Своим приоритетом ученый считает соблюдение Конституции и не намерен бороться с либеральными реформами, например, с законом об однополых партнерствах. Собрали главные высказывания Алара Кариса о русском языке в Эстонии и самой России.

О русском языке в эстонской политике

— Я обещаю, что наступит время, когда я буду общаться с русскоговорящей общиной на русском языке. Поскольку я долгое время находился вне русскоязычной среды, мне надо попрактиковаться. (источник)

— Я же в том возрасте, когда я много сталкивался с русским языком и общался на нем, учился на русском, и даже свою научную работу я написал на русском. Но за прошедшие годы из-за отсутствия практики этот язык, как я уже сказал, заржавел. (источник)

О русских школах в Эстонии

— [Русские] школы, конечно, могут быть, но общее образование у нас должно быть на эстонском языке. <…> На собственном опыте я знаю, что значит неблагоприятная окружающая среда. У нас проблема в том, что у нас нет соответствующих учителей. Это очень медленный процесс, это не так, что мы устанавливаем крайний срок, и все происходит. И я бы начал с детских садов, скажем, с воспитателей детских садов, потому что тогда дети приобретают язык, а не учат его. (источник)

Об «обязаловке» в изучении эстонского

— Введением обязанностей здесь особо ничего не достигнешь, поскольку, если окружающая среда не способствует, если нет учителей, то пользы от обязательных мер будет мало. Это долгий процесс, я не знаю хорошего решения. (источник)

О культурной и обычной дипломатии с Россией

— У нас очень хорошая выставка с Российским национальным этнографическим музеем из Санкт-Петербурга, и у нас очень хорошие отношения. <…> Я установил в выставочном зале Эстонского национального музея русского медведя с золотой рыбкой из Новой Третьяковки, так что можно общаться на разных уровнях в рамках культурной дипломатии. Ее не следует недооценивать. (источник)

— У нас в воздухе повисло много практических тем для обсуждения, будь то вопрос границы или ситуация с гражданами, которые больше смотрят в сторону Москвы, чем Эстонии. (источник)

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