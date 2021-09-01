Samsung продемонстрировал складной дисплей нового поколения

В компании Samsung заявили, что технологии производства складных экранов достигли нужного уровня и могут теперь широко использоваться в производстве современных электронных устройств.

Корейский производитель, который долго вел разработки в данном направлении, представил складной экран нового поколения. Такие гибкие дисплеи получат смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Однако и это еще не предел, отмечают эксперты. Фактически уже готов прототип под названием Samsung Flex In & Out, в котором экран складывается, образуя максимально компактный гаджет. Вскоре технология производства складных экранов станет дешевле, что позволит сотням миллионов людей заменить свои громоздкие смартфоны и планшеты качественно новыми гаджетами.