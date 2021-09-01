Автомобили-роботы могут увеличить выбросы углекислого газа

Американские ученые провели исследование будущего влияние на экологию автономного электротранспорта, которые в ближайшие годы начнет появляться на улицах городов разных стран мира.

Они пришли к неутешительному выводу. Особенно большим станет негативное влияние роботакси, утверждают ученые. Проблема в том, что эмиссия углекислого газа возникает на транспорте не только от выхлопа из трубы глушителя. Для того чтобы произвести сам автомобиль, а еще и электроэнергию для зарядки его аккумулятора, также нежно смириться с выбросами СО2.

Но если основным транспортом в городах станут роботакси. То количество поездок резко увеличится. Соответственно, индустрия будет больше загрязнять атмосферу.