Автомобили-роботы могут увеличить выбросы углекислого газа
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Американские ученые провели исследование будущего влияние на экологию автономного электротранспорта, которые в ближайшие годы начнет появляться на улицах городов разных стран мира.
Они пришли к неутешительному выводу. Особенно большим станет негативное влияние роботакси, утверждают ученые. Проблема в том, что эмиссия углекислого газа возникает на транспорте не только от выхлопа из трубы глушителя. Для того чтобы произвести сам автомобиль, а еще и электроэнергию для зарядки его аккумулятора, также нежно смириться с выбросами СО2.
Но если основным транспортом в городах станут роботакси. То количество поездок резко увеличится. Соответственно, индустрия будет больше загрязнять атмосферу.
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