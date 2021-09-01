 

Автомобили-роботы могут увеличить выбросы углекислого газа

01.09.2021, 16:56, Новости дня
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Американские ученые провели исследование будущего влияние на экологию автономного электротранспорта, которые в ближайшие годы начнет появляться на улицах городов разных стран мира.

Они пришли к неутешительному выводу. Особенно большим станет негативное влияние роботакси, утверждают ученые. Проблема в том, что эмиссия углекислого газа возникает на транспорте не только от выхлопа из трубы глушителя. Для того чтобы произвести сам автомобиль, а еще и электроэнергию для зарядки его аккумулятора, также нежно смириться с выбросами СО2.

Но если основным транспортом в городах станут роботакси. То количество поездок резко увеличится. Соответственно, индустрия будет больше загрязнять атмосферу.



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