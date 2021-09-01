Опытные повара всегда их используют: простые ингредиенты, улучшающие вкус блюд

Опытные кулинары для придания изысканности вкусу своих блюд частенько используют довольно простые ингредиенты. Просто нужно знать некоторые хитрости их правильного применения. Предлагаем и вам привнести особые нотки в свои блюда при помощи этих простых компонентов.

Бальзамический уксус

Особенностью этого универсального уксуса является придание разным блюдам кисло-сладких ноток. Заправки и маринады бальзамический уксус делает более глубокими и насыщенными. В зависимости от времени выдержки уксус может иметь разный вкус, интенсивность и качество. Для придания особой нотки блюдам достаточно будет всего нескольких капель этого продукта.

Особенно хорош бальзамический уксус при приготовлении стейков, кремовых супов и заливок для салатов.

Каперсы

Каперсы в соленом или маринованном виде сделают более солеными и ароматными легкие блюда из рыбы и курицы. Их также используют в заправках для придания неяркой остроты салатам. Эти маленькие бутоны добавляют в великолепный зеленый соус сальса-верде, который придает пикантности мясу, рыбе и салатам.

Хлопья чили

Хлопья из сушеных семян и мякоти перца чили делают блюда более теплыми и пикантными. Добавлять вы их можете на свое усмотрение, но даже небольшая щепотка сделает обычное блюдо ярче.

Если раньше перец чили использовали только в первых и вторых блюдах, то сейчас его добавляют в шоколад, сладкие муссы и коктейли. Он оживляет вкус пиццы и пасты, салатов и жаркого, а также блюд, приготовленных на основе сыра.

Свежая зелень

У вас на кухне всегда должны быть сухие травы, но свежая зелень придаст блюдам дополнительный объем и легкость. Если вы посыпаете гарнир перед подачей измельченной свежей зеленью, то он получается более ароматным, да и выглядеть будет намного привлекательнее.

С травами получаются очень вкусные салаты. На их основе готовят соусы. Например, в песто добавляют базилик, шалфей и петрушку. Они придают изысканности масляному соусу. Любой салат (как фруктовый, так и мясной) преобразит веточка свежей мяты.

Мед

Мед на протяжении многих веков добавлялся к сладким и соленым блюдам. Этот продукт хорош и в кулинарии, и в выпечке. Мед делает блюда не просто более сладкими. Он может добавить им фруктовые, цветочные, травяные или пряные нотки. Все зависит от того, какой сорт меда вы выбираете.

Мед добавляют в маринады, заправки и соусы, в тесто для выпечки медовиков и печенья, к различным сырам. Этот пчелиный продукт хорошо сочетается с хреном. Очень вкусными получаются запеченные в меду куриные крылышки.

Острый соус

Существуют разные острые соусы, которые имеют разную степень остроты. Это острый перечный соус, соус чили, соус хабанеро, табаско и шрирача. Такие соусы нужны, чтобы добавить блюдам легкую или резкую остроту, а также для усиления их вкуса. Вы можете выбрать соус на свое усмотрение. Они бывают более сладкими и более кислыми.

Соус шрирача можно перемешать с простым майонезом. К тушеным овощам добавляют хабанеро. Пара капель острого соуса, перемешанного с кленовым сиропом, будет отличным дополнением к утренним блинчикам.

Лимон

Лимон очень популярен и у профессиональных, и у домашних поваров. Цитрусовые придают блюдам пикантную кислинку. Особенно хорошо подходит лимон к жирным блюдам, так как помогает раскрыть их уникальные ароматы.

Вкус этого цитрусового считается универсальным, поэтому его используют и в сладких, и в соленых блюдах. Сок лимона добавляют в соусы, в тесто для тортов. Дольками лимона украшают десерты.

Мисо

Мисо является традиционной японской приправой из соевых бобов. Ее добавляют в соусы и маринады, используют в приготовлении веганских блюд. С мисо особенно вкусно получается треска. Эту приправу добавляют к баклажанам и даже к десертам.

В зависимости от сорта мисо придает блюдам мягкий или насыщенный, соленый или сладкий вкус.

Хлопья морской соли

Хлопьями морской соли повара обычно завершают приготовление своих блюд, так как они подчеркивают и сладкий, и соленый вкус. Хлопья морской соли усиливают вкусы овощей, соусов, хлеба и пирожных.

Овощи, фрукты, мясо и морепродукты с хлопьями морской соли становятся особенно вкусными. В выпечке этот ингредиент делает корочку более золотистой. С такой солью получаются отличные стейки.

Соевый соус

Если раньше соевый соус использовали только в азиатской кухне, то сейчас его все чаще добавляют и в западные блюда. Соевый соус бывает различных сортов (в зависимости от консистенции). Его добавляют к маринадам, заправкам, соусам, жаркому, бульонам и супам, подают с суши.

Соевым соусом заправляют салаты и винегреты.

Оливковое масло холодного отжима

В таком масле сохраняются полезные вещества. Это оливковое масло самого высшего сорта из всех, что вы можете купить. У него свежий изысканный вкус. Из-за низкой температуры дымления его лучше не использовать для приготовления. Зато в качестве заправки для салатов, пасты и соусов это идеальный вариант.