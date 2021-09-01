В 2022 году Роскосмос впервые в истории отправит на орбиту клоуна и жонглёра

В экипаж космического корабля «Союз МС-21», который отправится к Международной космической станции в апреле 2022 года, войдут два российских цирковых артиста – клоун и жонглёр.

Инициатива отправить циркачей на МКС принадлежит Дмитрию Рогозину. Как сообщают источники в Роскосмосе, против этого даже не стал возражать руководитель пилотируемых программ Роскосмоса Сергей Крикалёв, очевидно, опасаясь неприятностей, которые постигли его из-за несогласия с отправкой в космос кинематографистов. Для трансляции цирковых представлений с орбиты Дмитрий Рогозин уже создал во всех видеохостингах каналы «RussianSpaceCircus».

«Мы снова будем первые в космосе. Никто ещё не устраивал цирк на орбите! Клоун будет показывать всякие смешные сценки, жонглёр – жонглировать. Клоуны в цирке смешно падают, а в космосе падать некуда, это же будет уморительно! А жонгляж в космосе? Этого же тоже никто не делал! У моих каналов будут миллиарды просмотров!» – рассказал глава Роскосмоса.

Однако опыты по жонглированию на орбите всё же были. В 1985 году советский космонавт Владимир Джанибеков жонглировал на орбитальной станции «Салют-7» болтами и отвёртками. В результате он открыл так называемый «Эффект Джанибекова», который демонстрирует справедливость ряда законов классической механики, описанных ещё в XVIII веке Леонардом Эйлером. От полёта жонглёра и клоуна на МКС ожидают столь же значимых научных открытий.

К отбору кандидатов на космический полёт из числа цирковых артистов Центр подготовки космонавтов приступит в сентябре.

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