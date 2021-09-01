Лучше б было игроку прокричать кукареку!

Оказывается, игра в шашки — очень опасное занятие. Особенно в сопровождении горячительных напитков. В этом можно убедиться, вникнув в сообщение прокуратуры Индустриального района города Ижевска, утвердившей обвинительное заключение по делу об убийстве.

Что же тут особенного, спросит дотошный читатель. Вон сколько подобных преступлений совершается в нашей необъятной! И при чем тут шашки? Представьте себе, эта игра может быть сверхазартной, а зеленый змий сделает проигрыш и отказ расплачиваться за него реальным поводом к смерти.

Нет-нет, речь не о громадных денежных суммах. Условие было вполне выполнимым, можно сказать, даже детским. Надо было просто прокукарекать. И ведь не спросишь сейчас потерпевшего поражение, какая вожжа попала ему «под хвост». Бедняга, не выполнивший «дружеское» условие, оказался в морге, а гордого победителя сейчас ждет суд, а затем лет на 15 нары и небо в клеточку.

58-летнй житель Ижевска убил собутыльника, с которым сражался в шашки, всего-навсего из-за отказа того выйти на балкон и издать задорный крик петуха. Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ. Убийство произошло в июле 2021 г. в обычном доме на улице, в незапамятные времена названной в честь «10 лет Октября».

Суду Ижевска предстоит рассмотреть уголовное дело по поводу убийства, к которому привел конфликт между приятелями, хорошо приложившимися к бутылке. В ходе ссоры из-за невыполнения условий игры в шашки обвиняемый ударил потерпевшего ножом прямиком в сердце.

О дальнейшем развитии действия история почему-то умалчивает. Неизвестно, кто вызвал и вызывал ли скорую и полицию, сразу ли скончался игрок, не пожелавший кукарекать, или были какие-то попытки его реанимировать. Трудно что-то сказать и о реакции окружающих на столь необычный повод для убийства.

Во всей этой истории больше всего поражает тривиальность этого курьезного события, случившегося из-за обыкновенной дури обоих пьяных участников. Одного из них в этой жизни уже ничего не ждет. У другого же наверняка теплится какая-никакая надежда на снисхождение судей и мягкий приговор…

Источники информации и картинок: epp.genproc.gov.ru, lenta.ru, ucrazy.ru, russia-now.com, webstockreview.net

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