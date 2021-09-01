 

Ученые: Антибиотики увеличивают риски рака толстой кишки

01.09.2021, 16:46, Разное
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Исследователи раскрыли взаимосвязь между приемом антибиотиков и высоким риском появления рака на протяжении следующих 5-10 лет. Специалисты указывают на поражение первой части толстой кишки.
Ученые Университета Умео изучали 40 тысяч эпизодов рака и выяснили, что воздействие антибиотиков на микробиом кишечника считается основой повышенных рисков онкологии. Итоги опытов указывают на факт существования многих причин, чтобы ограничивать прием антибиотиков. Для определенных болезней такая терапия необходима, но для менее серьезных состояний применять их нельзя – это предотвратит формирование резистентности и уменьшит риск формирования злокачественных процессов прямой кишки.

Исследователи поняли, что и женщины, и мужчины, которые принимали антибиотики более 6 месяцев, на 17% больше подвергаются рискам развития рака толстого кишечника, в сравнении с людьми, не употреблявшими антибиотики такой срок. Высокие риски стали заметны через 5-10 лет после лечения.

Источник: www.medikforum.ru



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