 

Мнение: Исход русских из Средней Азии – статистика/демография + “ханы” местных республик – справочник

01.09.2021, 16:36, Разное
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Вообще принято говорить "республики Средней Азии и Казахстан" – так более верно, т.к. к КазССР присоединили земли южного Урала, б-з Сибири, Яицкого казачьего войска и пр., но это отдельная тема, сейчас не об этом, просто пройдемся по списку:

1) бывш. КазССР, 18,9 млн.чел. (процент русских за годы сепаратизма – т.е. с 1991 г. – упал больше чем вдвое – сейчас немногим более 20%):
К.Токаев, 1953 г.р. (67 лет), верх достижений в советское время – 1-й секретарь пос-ва СССР в Китае. Предыдущий – Н.Назарбаев правил почти 30 лет. Курс этой республики ПОСЛЕ Назарбаева – самый большой вопрос и вызов для Москвы в регионе в настоящее время – преемственность постепенно "угасает", но Москва не оставляет призрачных надежд, что нынешний – вроде как – прорусский деятель (исходя из прежней карьеры) – наивность как она есть! Или слепота…

ДАЛЕЕ:

https://nosikot.ru/ishod-russkih-iz-srednej-azii-statist/

Источник: Достало



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