 

После Байдена Зеленский встретится с Маском и Безосом – Арестович

01.09.2021, 16:18, Новости дня
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“Уже после Байдена [Зеленский] полетит в Калифорнию. Будет встречаться с Безосом и Маском, насколько я помню. Там тоже такие вопросы… техногенного прорыва для Украины, участие в совместных проектах”, – сказал Арестович.

Согласно рейтингу Forbes, Безос и Маск – самые богатые люди в мире. Состояние основателя Amazon оценивается в $199,7 млрд, основателя SpaceX – в $191 млрд.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Первым вопросом, который задаст Байдену Зеленский, будет ситуация с оккупированными Россией Донбассом и Крымом. Об этом президент сказал Общественному 31 августа.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В рамках визита Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

Накануне визита Зеленского в США Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона в качестве военной помощи. В пакет помощи входят поставки Украине ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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