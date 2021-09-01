 

“Метинвест” инвестирует $1 млрд в строительство нового цеха на Мариупольском меткомбинате имени Ильича

01.09.2021, 16:18, Новости дня
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“Проект также предусматривает экологическую составляющую: существующая технология сернокислотного травления будет заменена на соляно-кислотную с установкой регенерации кислоты, позволяющей возвращать ее обратно в производство. В новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, которое соответствует последним экологическим стандартам Украины и Европы. Благодаря газоочистке, выбросы вредных веществ будут в 1,5–3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20 процентов”, – сказано в сообщении агентства.

УНИАН отмечает, что что экологическое направление остается для компании приоритетным.

“Несмотря на все неопределенности, в 2020 году капитальные затраты на экологические проекты не сократились и составили рекордные 205 млн долларов, что на 32 процента выше по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в дальнейшем инвестиции в экологические проекты будут только увеличиваться”, – пишут авторы материала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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