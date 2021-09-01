Великобритания ведет прямые переговоры с “Талибаном” для безопасной эвакуации своих граждан из Афганистана

Специальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона по переходному процессу в Афганистане Саймон Гасс посетил Доху, столицу Катара, чтобы встретиться с представителями “Талибана”, отмечается в заявлении пресс-секретаря правительства.

Такая встреча подчеркивает важность безопасного выхода из Афганистана для британских граждан и афганцев, которые работали на Великобританию последние двадцать лет, уточнили в правительстве.

Британская миссия в Афганистане подошла к концу в субботу, 28 августа. За две недели после прихода к власти талибов Великобритания эвакуировала более 15 тыс. человек, отметило Reuters.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны “Большой семерки” потребовали от группировки “Талибан” обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

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