 

Нардеп от “Слуги народа” допустила отставку двух министров Кабмина осенью

01.09.2021, 16:18, Новости дня
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“По [главе минсоцполитики Марине] Лазебной я не могу прокомментировать. Что касается [главы минобороны Андрея] Тарана и [вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега] Уруского… Такой вариант есть, что, возможно, осенью будут изменения”, – сказала Безуглая, комментируя информацию о возможных отставках в правительстве.

Контекст:

В июле в Кабмине произошли кадровые ротации: Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, ушел в отставку, а на его место назначили Дениса Монастырского. После ухода Авакова МВД покинули несколько его заместителей.

СМИ сообщали, что, кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра, в частности – министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Таран и, вероятно, министр культуры Александр Ткаченко.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг сообщения об отставке Малюськи и Тарана. “Вы зашугали весь Кабмин!” – обратился Арахамия к журналистам 13 июля. А 16 июля он гарантировал минимум три-четыре кадровых решения в Кабмине осенью.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа не исключил, что в Кабинете Министров могут произойти кадровые изменения. Глава государства считает, что проблема “некоторых министров” заключается в том, что они “начинают много говорить тогда, когда нечего показать”.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что “осень будет достаточно эмоциональной”, он прогнозирует кадровые ротации в правительстве Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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