Власти Таджикистана попросили сограждан не ввязываться в драки в России

Минтруд Таджикистана призвал соотечественников не ввязываться в массовые потасовки и драки в России, чтобы не получить еще более серьезные проблемы.

«В случае нарушения прав и интересов или неуважения к гражданину необходимо не вступать в групповой конфликт, а обращаться в компетентные органы РФ или Таджикистана», – цитирует сообщение ведомства телеграм-канал «Sputnik Таджикистан».

Министерство также намерено усилить профилактическую работу с гражданами, которые выезжают за границу.

5 августа на улице Пограничной в Мытищах произошла массовая драка мигрантов со стрельбой. Преимущественно в ней принимали участие граждане из стран Средней Азии.

В конце августа 10 человек задержали после массовой драки на востоке Москвы, их оштрафовали за мелкое хулиганство. Всем участникам конфликта выписан административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей.