 

Общество «Знание» заключило соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде

01.09.2021, 16:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийское общество «Знание» заключило соглашение о сотрудничестве с Альянсом по защите детей в цифровой среде, это позволит организовать обмен идеями и лучшими практиками по защите детей в онлайн-среде в рамках механизма экспертных консультаций, рассказали в пресс-службе общества.

«Мы планируем активно сотрудничать с Альянсом в вопросах создания и продвижения просветительского контента, который поможет детям развить цифровые навыки и чувствовать себя в безопасности в виртуальном пространстве. Будем вместе работать и над реализацией совместных просветительских проектов, которые нацелены на поддержку талантливых детей, увлеченных миром цифровых технологий», – сказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Уточняется, что основная цель объединения – построение дружелюбного и безопасного для детей интернет-пространства. Соглашение альянса с российским обществом «Знание» позволит установить постоянный диалог и организовать обмен идеями и лучшими практиками по защите детей в онлайн-среде в рамках механизма экспертных консультаций.

Так, компании-основатели взяли на себя добровольные обязательства по защите детей в сети, популяризации ответственного поведения в интернете и созидательного использования цифровых технологий. Согласно сообщению, альянс намерен привлечь к информационно-просветительской работе и обсуждению вопросов защиты детства в онлайн-среде представителей широкой общественности: молодежных и волонтерских организаций, госорганов, научных кругов, профессиональных объединений.

О создании Альянса по защите детей в цифровой среде ранее объявили девять крупнейших российских цифровых компаний – «ВымпелКом», холдинг «Газпром-медиа», Лаборатория Касперского, «МегаФон», МТС, Mail.ru Group, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс». 



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