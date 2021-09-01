В правительстве заявили о сокращении экспорта бензина из РФ до минимума

Российские производители свели экспорт бензина почти до нуля без каких-либо запретов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет не делали. Мы [договорились] с компанией «Сургутнефтегаз», основным экспортером. Они весь объем [бензина теперь] поставляют на внутренний рынок», – цитирует Новака ТАСС.

Он отметил, что в правительстве не видят рисков сильного повышения цен на топливо осенью 2021 года. «Наоборот, видим тенденцию к восстановлению рынка», – добавил вице-премьер.

«Мы ежедневно проводим штаб (по контролю за рынком бензина). В отпускной период также проводился ежедневно штаб с компаниями практически в ручном режиме, устанавливались объемы, которые необходимо поставлять на биржу», – подчеркнул Новак.

В августе правительство приняло срочные меры по борьбе с повышением цен на бензин. 12 августа оптовая цена Аи-92 на бирже установила новый рекорд, превысив 58 тыс. рублей за тонну.