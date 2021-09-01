Гарик Мартиросян обвинил правительство в использовании шуток Comedy Club при подготовке законов

Бывший участник КВН, художественный руководитель Comedy Club Гарик Мартиросян обвинил правительство в плагиате. Шоумен заявил, что написанные им и коллегами шутки, неоднократно использовались в текстах российских законов.

«Фактически идея повышения пенсионного возраста принадлежала Comedy Club. На нескольких концертах в 2017 году мы предлагали платить пенсию, начиная с 70 лет. Даже не знаю, почему правительство этим заинтересовалось. На шутку реагировали вяло, пришлось ее вообще исключить из репертуара. Ну а когда через год появился законопроект о пенсионной реформе, то стало как-то совсем не смешно», – рассказал юморист.

Руководитель Comedy Club также рассказал, что шутка об отказе от европейских продуктов появилась еще в 2012 году:

«Гарик Харламов так и говорил со сцены: зачем нам все это ГМО из ЕС, давайте лучше в тундре выращивать качественную морковку и виноград … Ну и, видать, Медведев подумал: идея то хорошая, почему бы и не попробовать?»

«Когда юмористы политиков цитируют, то это нормально. У депутатов выступления иногда получаются смешнее концертов Comedy. Но если наши тексты используют для написания законов, то тут уже задумаешься: что нужно, а что ненужно говорить со сцены», — признался шоумен.

Мартиросян заявил, что Comedy Club готов сотрудничать с политиками: «Мы КВН-щикам тексты пишем, можем и с подготовкой законов помочь. Речи для депутатов тоже осилим, если понадобится. Только нужно все это делать цивилизованно, с соблюдением авторских прав».

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