Мнение: О том, как США уже откровенно кидают Украину

Складывается полноценное впечатление, что нынешний американский президент Джозеф Робинетт Байден-младший задался целью покончить не столько с «наследством Трампа», сколько с наследием своего бывшего патрона, 44-го главы Вашингтонской администрации Барака Хусейна Обамы. И потому сдаёт всех союзников – так или иначе.

Это касается и Украины. Дело не только в том, что Джо #Байден фактически дал зелёный свет достройке «Северного потока – 2», российского проекта который украинцы считают направленным в первую очередь против их независимости от северного соседа. Всё ещё интереснее…

Одним из условий американо-германского соглашения по «СП-2» были гарантии энергетической и военной безопасности для Украины. Прямо сейчас в Вашингтоне проясняются контуры и пределы этих гарантий.

С энергетикой всё понятно. Заключение каких-либо договорённостей в этой сфере даже не планировалось в ходе нынешнего визита украинского президента Владимира Зеленского в #США. Тому остаётся лишь бороться за скорейшее введение регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности. То есть, за то, чтобы высокие стороны согласились хотя бы выслушать украинские претензии.

В военной сфере подписано полноценное Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнёрства. Это – документ уникальной мощи, от которого так и хочется затрепетать.

Но не получается.

Текст говорит сам за себя (цитаты из соглашения выделены курсивом, особо интересные места в них – жирным, мои комментарии – обычным шрифтом).

Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели для двусторонних отношений в сфере обороны путём:

– определения путей продвижения общих двусторонних приоритетов для решения текущих и возникающих вызовов в сфере безопасности;

Высокие договаривающиеся стороны договорились поговорить о том, каким путём продвигать общие для Украины и Америки «приоритеты»… Хм… Продвижение обычно ассоциируется со сферой медиа, PR, в крайнем случае – маркетинга. Как это поможет Украине в случае чего – Бог весть!

– подтверждения приверженности общим демократическим ценностям, включая верховенство права и уважение прав человека;

Ну, подтвердили приверженность. Дальше-то что? Это решительное подтверждение заменит украинцам вооружение, боевую технику, средства связи, РЭБ и т.п.?

– подтверждения непоколебимой поддержки Министерства обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины;

Снова слова. Только слова. Хотя… Тут интересно, что конфликт на Донбассе в Штатах считают именно агрессией, а не оккупацией, в отличие от Крыма. Это важно тем, что «агрессия» не обязательно сопровождается вводом войск агрессивной стороны, достаточно и дипломатических угроз или, в крайнем случае, поставок вооружения донецко-луганским марионеткам. То есть, в Вашингтоне де-факто признали: «Их там нет».

– определения дальнейших шагов взаимодействия министерств для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогресса на пути взаимосовместимости с НАТО и содействия региональной безопасности;

Чиновники двух оборонных ведомств будут регулярно встречаться и говорить о том, как же им ещё лучше взаимодействовать на словах, чтобы военный потенциал Украины как-то сам собой вырос.

– подтверждения постоянной поддержки Минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении Украины к вступлению в НАТО.

Американские генералы теперь будут чаще говорить о своей решительной поддержке права Украины на вступление в НАТО. Приблизит ли это хоть на день украинское членство в Альянсе? Очень сомнительно…

На этом, собственно, «рамки» заканчиваются. Много высокопарных слов о поддержке, но ни полслова о «Джавелинах». Хотя именно последние пригодились бы Украине для обороны намного больше всех бумажных деклараций. Но – нет. Если это не вежливое кидалово партнёра, то что это?

И почему Киев считает это соглашение своим большим дипломатическим успехом?

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