Тренер по приколу

Хорошего от матча с Хорватией ждать не приходится, но Карпину бояться нечего.



Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин. Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Никто не заставлял и не уговаривал Валерия Карпина лечь на амбразуру. Принять национальную сборную РФ он согласился по своей воле, ради этого вскоре покинул пост главного тренера «Ростова» и, оказавшись перед важнейшей серией матчей отбора на чемпионат мира — 2022 в практически безнадежной ситуации, растерянности не выказал.

Ситуация была и остается мрачноватой. После провала на Евро стало понятно, что сборную придется собирать заново при кошмарном дефиците времени. Наследство с учетом фона Валерию Георгиевичу досталось, мягко говоря, непростое, но при самом неблагоприятном исходе дебютного матча никто не осмелится бросить в нового главного тренера камень. Тут Карпин, я даже не сомневаюсь, все просчитал: любой знакомый с футболом человек понимает, что слепить боеспособную сборную за пару недель, да еще и обыграть действующих вице-чемпионов мира в важнейшем официальном матче не сможет даже самый гениальный на земле тренер.

Нынче РФ уже в пятом десятке рейтинга ФИФА, клубы совместными усилиями вот-вот окажутся во втором десятке таблицы коэффициентов УЕФА, ряд позиций в сборной закрывать элементарно некем, так что с нового главного взятки гладки. Полагаю, что возможная неудача с фаворитом группы если и вызовет негативную реакцию, то лишь по частностям и привычно изощренно огрызаться Валерию Георгиевичу не придется.

Он защищен и ситуацией, и достаточно благосклонной реакцией на его назначение футбольного сообщества. Он в порядке.

В отличие от сборной. Пятерых (!) голкиперов, вызванных на сбор и остающихся в расположении команды до стартового свистка, в ворота не поставишь. Нападающие по сравнению с Евро тоже все новые, если таковым считать «железнодорожника» Федора Смолова. Артема Дзюбу в его нынешнем состоянии не вызвал бы любой тренер, так что претензий к Карпину тут нет. Центр обороны укреплять, собственно, некем, и благостные репортажи из расположения сборной не должны никого обманывать. План на предстоящую судьбоносную встречу у главного тренера, безусловно, есть, но он уже афористично ответил на соответствующий вопрос в стиле Остапа Бендера: может, еще и ключи от квартиры предоставить?

Упования на то, что команда Златко Далича прилетела в Москву без системообразующего игрока Луки Модрича, без Анте Ребича, Бруно Петковича, Шиме Врсалько, как и ссылки на плохую форму ряда других ведущих футболистов, несостоятельны. У хорватов в наличии Матео Ковачич, Иван Перишич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Андрей Крамарич — ведущие футболисты европейских топ-клубов. Будто у нас пруд пруди таких игроков, а что касается плохой или хорошей формы, то тут лучше вообще промолчать.

Лука Модрич (в центре) и другие игроки сборной Хорватии перед матчем 1/8 финала ЕВРО-2020. Фото: ЕРА

Сборная Хорватии в любом состоянии — команда умелая и злая, и рассчитывать на то, что она прилетела в Москву за ничьей, не приходится. Ситуация в отборочной группе «H» пока зыбкая, у хорватов, как и россиян, — две победы и одно поражение, снизу подпирают словаки и киприоты, так что предстоит даже не матч, а битва за лидерство. Российских болельщиков, которых в «Лужниках» будет не меньше 20 тысяч, возможно, устроит и ничья, но следует напомнить, что напрямую в финальную часть чемпионата мира выходит всего одна команда из группы. Заранее смиряться с неудачей — удел слабых, но и размахивать руками в нынешней ситуации не приходится.

С Карпиным весело, даже прикольно, но все это до определенного момента. Человек он довольно резкий, косвенно это подтвердили некоторые события внутри и вокруг сборной. Понятно, что кроме тренерского штаба изменения могли затронуть и персонал, но одновременный уход двух врачей, Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, проработавших в национальной сборной на двоих полтора десятка лет, равно как и расставание с многолетним администратором команды Евгением Савиным, не могли не удивить в преддверии важнейшего цикла. По словам Карпина, врачи отказались предоставить новому штабу национальной команды истории болезней и ушли сами, как и Савин.

В одном из телерепортажей о подготовке сборной прозвучало, что при Карпине в команде «стали следить за весом игроков». Хвалить за элементарное — смешно, камешек в огород прежней врачебной бригады и прежнего тренерского штаба получился увесистым, но не очень корректным.

Еще больший резонанс получила история с отлучением не от сборной, но от базы в Новогорске недавнего игрока команды и главного ее ветерана Юрия Жиркова.

В Новогорске 38-летний заслуженный мастер спорта Жирков проходил курс реабилитации после травмы бедра, полученной на Евро в матче с Бельгией. Контракт с «Зенитом» у игрока истек, а всей своей карьерой Юрий Валентинович заслужил, чтобы долечиться в месте, где тренируется команда, за которую он провел 105 матчей. Тем не менее администратор сборной сказал Жиркову, что его присутствие в то время, когда в Новогорске находится сборная, нежелательно. Карпин не был в курсе ситуации, но прокомментировал ее именно так: никто не выгонял, просто был такой разговор. Просто выразили пожелание. Валерий Георгиевич мог бы объясниться дипломатичнее — когда надо, он может, тем более что речь шла о профессионале высокого класса, отдавшем сборной полтора десятка лет. Нет, не счел Карпин этот случай чем-то особым, счел мелочью в свете стоящих перед ним высоких задач.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Серьезных футбольных тренеров с простыми характерами не бывает. Успешным прощают все или почти все. Будет ли Валерий Георгиевич Карпин удачлив в сборной России, неизвестно. По моему ощущению, назначение он получил в расчете на авось — действительно, а вдруг случится чудо, как у сборной в Париже в 1999-м с решающим голом именно Валерия Карпина?

Но это было давно. И Валерий Георгиевич тогда еще не был тренером.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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