 

Бренд Honor обошел по популярности Apple и Xiaomi в Китае

01.09.2021, 16:02, Новости дня
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По данным анализа, проведенного экспертами CINNO Research, бывший суббренд «Хаувея» Honor, который сегодня выступает как независимая компания, выходит на лидирующие позиции на рынке электронных устройств Китая.

Фактически Honor уже обогнал и Apple, и Xiaomi, завоевал среди покупателей из Поднебесной наибольшее доверие. Росту популярности способствовала разумная ценовая политика производителя, агрессивная реклама и высокое качество выпускаемых устройств.

Так, в июле компания Honor продала на территории Китая 4 миллиона смартфонов. За то же самое время Xiaomi удалось реализовать 3,9 млн смартфонов, а Apple – всего три миллиона. Цифры говорят сами о себе, отмечают эксперты. Однако впереди остается еще такой мощный бренд, как Oppo.



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