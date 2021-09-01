Бренд Honor обошел по популярности Apple и Xiaomi в Китае

По данным анализа, проведенного экспертами CINNO Research, бывший суббренд «Хаувея» Honor, который сегодня выступает как независимая компания, выходит на лидирующие позиции на рынке электронных устройств Китая.

Фактически Honor уже обогнал и Apple, и Xiaomi, завоевал среди покупателей из Поднебесной наибольшее доверие. Росту популярности способствовала разумная ценовая политика производителя, агрессивная реклама и высокое качество выпускаемых устройств.

Так, в июле компания Honor продала на территории Китая 4 миллиона смартфонов. За то же самое время Xiaomi удалось реализовать 3,9 млн смартфонов, а Apple – всего три миллиона. Цифры говорят сами о себе, отмечают эксперты. Однако впереди остается еще такой мощный бренд, как Oppo.