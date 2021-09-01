За год на платформе Google Play получено 11 миллиардов долларов

В сеть впервые за всю историю попала информация о реальной годовой выручке популярной интернет-платформы Google Play. Как оказалось, всего за 12 месяцев черед данный ресурс продается на 11 миллиардов американских долларов различного софта.

Зная о размерах комиссионных, можно судить и о том, сколько зарабатывают владельцы Google Play, говорят эксперты. Как оказалось, речь идет о гигантских суммах с девятью нулями.

Таким образом, требования о снижении размера комиссионных, которые звучат уже достаточно давно, вполне справедливы, говорят специалисты. Потому что не может ресурс, который всего лишь продает чужие разработки, получать больше всех. Кстати, это касается не только Google Play, но и его главных конкурентов.