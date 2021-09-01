Две вакцины из обычного календаря прививок могут защитить от тяжелого COVID-19



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Вакцины учат иммунную систему опознавать инфекционные агенты или токсины и нейтрализовать их. Они создают длительную иммунную память, тренирую специальные Т- и В-клетки (лимфоциты). Естественно, вакцины защищают в первую очередь от болезней, против которых они разработаны. Однако у их действия могут быть и неожиданные бонусы. Например, выработавшиеся в ответ на введение вакцины лимфоциты могут обладать способностью перекрестно реагировать и на другие патогены, включая коронавирус SARS-CoV-2.

Авторы нового исследования изучили в лаборатории рецепторы Т-клеток, полученные из крови людей, которые перенесли COVID-19. Оказалось, что они реагируют на шиповидный белок SARS-CoV-2 так же, как на белки вакцин КПК и АКДС. Ученые пишут, что это показывает наличие Т-клеток, которые способны реагировать на несколько видов инфекции.

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Помимо лабораторных исследований, ученые проверили эпидемиологические данные о связи вакцинации КПК и АКДС с тяжестью течения COVID-19. Они проанализировали данные о 75 тысячах пациентов, которые проходили лечение по поводу коронавирусной инфекции в Кливлендской клинике с марта 2020 года по март 2021 года. Оказалось, что прививка КПК была связана со снижением вероятности госпитализации на 38%, а риска и смерти и лечения в палате интенсивной терапии – на 32%. Аналогичные показатели для привитых АКДС – 23% и 20%.

Ученые указывают, что необходима дальнейшая работа по изучению связи вакцинации КПК и АКДС с тяжесть течение COVID-19. В настоящее время нельзя точно сказать, являются ли эти прививки причиной более легкого течения коронавирусной инфекции.

АКДС

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«Наши данные говорят, что вакцины КПК и АКДС не являются заменителем вакцин против COVID-19, но, возможно, могут дать большую и более длительную защиту от появляющихся новых вариантов коронавируса, чем вакцины против COVID-19 сами по себе. И в местах, где вакцины против COVID-19 недоступны, они могут защитить инфицированных людей от тяжелой болезни», – считает Таня Мэйадас (Tanya Mayadas) из Гарвардского университета, соавтор исследования.

Она добавила, что в течение пандемии COVID-19 было существенное снижение в рутинной вакцинации детей и подростков. Новые данные говорят о ее важности как для детей, так и для взрослых.