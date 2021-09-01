 

Ученые: Фруктоза повышает риски развития диабета и жировой болезни печени

01.09.2021, 15:52, Разное
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Исследователи Калифорнийского университета сообщили, что лакомство фруктозой вредит здоровью человека. Она оказывает негативное влияние на печень и другие органы.
Ученые разделили 187 людей от 18 до 40 лет на подгруппы относительно их индекса массы тела, пола, концентрирования триглицеридов, липопротеинов и показателям инсулина в крови. Они 16 дней выпивали по 3 порции напитков, которые подсластили сахарозой, а также кукурузный сироп с высоким количеством фруктозы или напиток, который подсластили аспартамом.

Участники были в отделении 3,5 дня до принятия напитка и в последние дни опыта. Эксперты контролировали активность и диету пациентов, чтобы оценить факторы риска. Ученые узнали, как скоро худые или с лишним весом люди, демонстрируют перемены уровня жира в печени, чувствительность к инсулину, количество липидов, мочевой кислоты и липопротеинов, когда употребляли сладкое питье.

На протяжении 2-х недель исследователи отметили значительные преобразования восприимчивости к инсулину и уровень жира в печени в 2-х подгруппах, которые пили напитки с сахарозой или кукурузный сироп с фруктозой. Понижение восприимчивости к инсулину связано с риском диабета 2-го типа, а значимые изменения за 2 недели указывают на потребность контролировать количество сахара.

Источник: lenta.ru



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