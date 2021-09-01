 

Independent – «безопасная образовательная среда» — талибы введут раздельное обучение для студентов и студенток Афганистана

01.09.2021, 15:50, Новости дня
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Представители движения «Талибан»* сообщили, что для студентов и студенток высших учебных заведений Афганистана введут раздельное обучение, пишет The Independent. Как отметили в радикальном движении, таким образом они намерены обеспечить женщинам безопасную среду для обучения.


Reuters

Женщин в Афганистане допустят до обучения в университетах, однако отдельно от мужчин, пишет The Independent со ссылкой на заявление Абдула Баки Хаккани, которого захватившее власть в стране движение «Талибан»* назначило исполняющим обязанности министра высшего образования. 

Как отмечает издание, радикальное движение продолжает разрабатывать структуру правительства, однако там уже подчеркнули, что это будет сделано в рамках шариата. И хотя в движении заверили, что разрешат женщинам учиться и работать, когда талибы первый раз пришли к власти, они сильно ограничили права женщин.

По словам Хаккани, новая система образования Афганистана будет предполагать раздельное обучение для женщин и мужчин. Кроме того, преподавать студенткам смогут только женщины.

«Народ Афганистана продолжит получать высшее образование по законам шариата, при обеспечении безопасной образовательной среды, когда мужчины и женщины не будут находиться в одной аудитории», — заявил представитель «Талибана» на собрании старейшин племен Афганистана (Лойя джирга).

Хаккани также отметил, что в программу обучения будут внесены изменения для создания «разумного исламского учебного плана», соответствующего религиозным, национальным и историческим ценностям Афганистана, а также мировым стандартам обучения.

Как пишет The Independent, это подтверждает тот факт, что новый режим собирается ввести более строгие нормы для женщин в Афганистане, хотя в наиболее консервативных районах страны совместное обучение студентов и студенток не было нормой и при президенте Ашрафе Гани. Правозащитники также выражают обеспокоенность тем, что, несмотря на обещания, боевики «Талибана» не позволяют женщинам продолжать работать.

По данным издания, около 63% жителей страны моложе 25 лет, и они не помнят первого периода пребывания талибов у власти, так как жили в условиях прогресса в области прав человека, которого удалось добиться за последние два десятилетия при участии стран Запада. Тем не менее теперь «их жизнь должна измениться».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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