DM – никакого бодишейминга — британских врачей научат вежливости

Королевский колледж врачей вводит специальный двухчасовой курс, в рамках которого докторов будут учить, как правильно обсуждать с пациентами вопросы ожирения. Это связано с тем, что за последнее время участились жалобы на некорректные высказывания на эту тему, поясняет Daily Mail. В частности, пациентов с лишним весом расстраивают замечания медперсонала о том, что им сложно подобрать подходящее оборудование для прохождения процедур.



Pixabay

Британским врачам решили устроить специальные курсы дополнительной подготовки после того, как десятки пациентов обратились с жалобами на сотрудников Национальной службы здравоохранения, которые, по их мнению, стыдили их за лишний вес. В частности, некоторых пациентов возмутил тот факт, что врачи рекомендовали им перейти на диету, чтобы сбросить вес и улучшить состояние своего здоровья, пишет Daily Mail.

Также британцам с лишним весом, обращающимся за медицинской помощью, не нравилось, когда медицинский персонал сообщал им, что размеры их тела не позволяют поместиться в специальное медицинское обороудование или провести необходимые операции, говорится в статье. Только за прошлый год было подано более 60 официальных жалоб на то, как персонал разговаривает с полными пациентами, однако реальное число недовольных наверняка гораздо выше.

В частности, один врач якобы заявил пациентке, что она сама виновата в том, что страдает ожирением из-за «дерьма, которое она ест». А сотрудник службы скорой помощи Уэст-Мидлендса подвергся дисциплинарному взысканию после жалобы на то, что он якобы критически высказался насчёт груди другой пациентки, которую, по его словам, вряд ли получится обнаружить «под всем этим жиром», пишет Daily Mail.

Королевский медицинский колледж рекомендовал персоналу не бояться поднимать этот вопрос, поскольку ожирение серьёзно повышает риски для здоровья. Однако рекомендовал обсуждать эти вопросы крайне осторожно и избегать выражений, содержащих осуждение. Чтобы сократить число жалоб, Королевский колледж врачей решил проводить дополнительный бесплатный двухчасовой курс, посвящённый тому, как лучше обсуждать проблемы лишнего веса с пациентами, а также выпустить специальные видео на эту тему, сообщается в статье.

«Разговор о чьём-либо весе может быть деликатным вопросом, и медицинским работникам следует проявлять в этом отношении большую осторожность», — заявила в этой связи Рэйчел Пауэр из Ассоциации пациентов Великобритании. По её мнению, у врачей действительно должна быть возможность давать пациентам «честные советы», в том числе о том, что касается преимуществ поддержания здорового веса. Однако грубость для сотрудников сферы здравоохранения неприемлема, подчеркнула Пауэр.

Однако Там Фрай из Национального форума по проблеме ожирения считает, что многие люди пытаются отрицать свой реальный вес и связанные с этим проблемы, поэтому врачи не должны уклоняться от того, чтобы говорить им правду. Возможно, некоторым медработникам действительно стоит изучить, как можно донести это до пациента в более вежливой форме, — но всегда будут и те, кто обижается, когда им говорят, что у них избыточный вес, вне зависимости от того, насколько корректно это звучит, полагает Фрай.

Профессор Рэйчел Баттерхэм полагает, что врачи и другие медицинские работники обязаны поднимать тему лишнего веса, учитывая многочисленные и зачастую очень серьёзные риски для здоровья, которые могут угрожать из-за ожирения, однако должны делать это крайне осторожно. «Они должны объяснить пациентам, что ожирение — это сложное заболевание и что они могут улучшить состояние своего здоровья, если сбросят лишний вес, а также предложить им соответствующую помощь», — сказала она в интервью Daily Mail.