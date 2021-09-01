 

Эксперты объяснили популярность и востребованность электронного голосования в Москве

01.09.2021, 15:46, Разное
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В 2020 году многие москвичи выбрали ДЭГ для голосования по поправкам в Конституцию. В этом году их может стать больше, считает политолог Павел Буслаков.

Также аналитик напомнил про пандемию коронавируса. “Это также может повлиять на количество граждан, выбравших дистанционное голосование”, – заявил эксперт.

В популярности электронного голосования уверен и политолог Арсений Капустин. Помимо молодежи, ДЭГ привлечет людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, тем самым обеспечив их безопасность, считает аналитик.

Он напомнил, что дистанционное голосование применяется на выборах с 2019 года, у него есть собственная платформа и законодательная база. “В текущем году Москва снова сможет использовать для голосования свою платформу, и, таким образом, москвичи будут голосовать через портал mos.ru”, – добавил политолог.

Дистанционное голосование повысит доверие к выборам, уверен глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. Избиратель может отслеживать изменения его статуса, а Центризбирком проводит обязательную сверку данных, отметил эксперт.

Козлов уточнил, что каждое заявление получает уникальный номер, который будет отражаться в уведомлениях на официальном сайте мэра Москвы и в электронных письмах. Данные пользователя хранятся и передаются при помощи блокчейн-технологии – это дополнительно защищает сведения, заявил Козлов в беседе с Агентством городских новостей “Москва”.

“Я призываю всех, кто хочет участвовать в выборах онлайн, попробовать заранее все опции: подать заявление и отследить его статус, перепроверить все данные, убедиться, что вся система вам знакома, понятна”, – добавил он.

Регистрация на онлайн-голосование продлится до 13 сентября включительно. Участники ДЭГ смогут выиграть квартиры, автомобили и другие ценные призы.



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