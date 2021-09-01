 

“Единая Россия” помогла обновить парк школьных автобусов и скорой помощи – Борисов

01.09.2021, 15:46, Разное
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В штабе общественной поддержки “Единой России” обсудили вопрос обеспечения регионов автотранспортом для перевозки детей и пациентов. В ходе беседы заместитель председателя правительства Юрий Борисов заявил, что особенно актуальной проблемой во время пандемии коронавируса стала модернизация и обновление автопарка скорой помощи и школьных автобусов.

По его словам, депутаты “Единой России” проделали большую работу, чтобы медицинские и образовательные учреждения получили новый транспорт. Борисов рассказал, что в 2021 году поставят 1,6 тысячи автомобилей скорой помощи, а также 4,1 тысячи школьных автобусов.

Зампредседателя правительства отметил, что медучреждения получат комфортабельный, современный транспорт с высокотехнологическим оборудованием, которое не только позволяет оказывать оперативную помощь, но и проводить вакцинацию.

“Участвовать в реализации этого проекта будут три автомобильных завода: ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ”, – сообщил Борисов.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативы “Единой России” о выделении средств на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в регионы, озвучив их в послании Федеральному собранию в апреле этого года. Тогда глава государства отметил, что в ближайшие три года будет направлено пять тысяч новых “скорых” в сельскую местность, поселки и небольшие города, а школы получат не менее 16 тысяч автобусов.



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