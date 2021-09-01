 

Мнение: Меры защиты интересов трудящихся. Часть первая. Введение

01.09.2021, 15:42, Разное
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Многим  рабочим приходится трудиться в организациях малого бизнеса,  на ИП,  подрабатывать на разных посредников и диспетчеров при отсутствии  постоянного места работы или полной занятости в нём. Приведены  рекомендации на основе реального опыта.

Прежде всего, должен быть договор, в том числе и на испытательный срок – временный трудовой договор в 2-х экземплярах и полная   еженедельная (ежедневная при подработке или непостоянной занятости)   оплата труда, а, в случае неоплаты, прописанная в договоре  добровольная, немедленная и беспрепятственная передача работникам на  ответственное  хранение самого ликвидного из имеющегося у нанимателя  имущества (в  залог), не влияющего на текущую деятельность фирмы, либо  личного  имущества директора (т.е. за счёт его официальных доходов)  рыночной  стоимостью, эквивалентной сумме долга и его дальнейшая  реализация, в  случае неоплаты, спустя определённый срок, указанный в  договоре.  Пропишите в договоре неустойку (пени) на остаток долга за  каждый день  просрочки (обычно 1% в день, хотя наниматели часто  заявляют, что им  приемлемо 0,08-0,1% за день, но работники – не  инвесторы, поэтому стоит  насторожиться). Перечень имущества, без  которого рабочий процесс  может полноценно продолжаться, необходимо  зафиксировать заранее в виде  приложения к договору с полным  наименованием, описанием, фотографиями,  документами (кассовый чек,  расписка от продавца, договор купли-продажи), подтверждающими право  собственности (дабы не стать фигурантами дела о хищении), а также все  сотрудники должны лично проверить исправность, наличие недостатков,  поломок и убедиться, что имущество полностью  функционирует, и находится  ли оно под арестом или в залоге у кредитора, и  адрес его  местонахождения. Но, даже в этом случае, должник может  неожиданно  вывести имущество ночью в выходной день, даже если оно  приварено или  прикручено, предварительно договорившись с охраной. По причине долгов за  аренду площади, собственники помещений, в качестве залога, который  далеко не всегда имеет документальное подтверждение, иногда «блокируют»  активы физически – нужно встретиться с администратором здания и  уточнить, не находится ли передаваемое Вам  имущество арендатора в  залоге для покрытия долгов по аренде, материалам… , заодно проверите  честность нанимателя. При временной или проектной работе требуйте залог заранее,   иначе в процессе директор может «уехать» до завершения и «кормить   завтраками» с заграничных курортов, больницы в другом городе, в которую  он якобы слёг…

Бывает, что при выплате зарплаты вахтовикам, недобросовестные  работодатели требуют отдать им договор «против денег», но предлагают  ничтожную оплату, иногда ниже прожиточного минимума для  работающих, то  есть в разы меньше обещанной и прописанной в договоре. Следует  заблаговременно сфотографировать и скопировать договор, собрать контакты  и письменные свидетельства коллег о том, что Вы тогда-то и  там-то  вместе трудились, выполняя такие-то функции, обязанности,  операции,  указывайте непосредственных руководителей (мастеров,  бригадиров,  начальников).

Заранее поищите обманутых – помониторьте отзывы.

Если  руководитель выражает сомнения в том, что Вы справитесь с  обязанностями, предлагает недельную стажировку и говорит, что проекта  договора нет, или, что в первый раз сталкивается с его оформлением, не  стоит приступать к работе до подписания договора, иначе можете не  получить оплаты труда.

Недобросовестные работодатели всячески  пытаются произвести  впечатление честных управленцев с репутацией перед  новыми сотрудниками и  стремятся выстроить доверительные и дружеские  отношения, чтобы не  оформлять документы.

Пообщайтесь с несколькими потенциальными коллегами: – давно ли здесь? — По договору или по договорённости? — Сколько платят? Если есть признаки «текучки», то, скорее всего, Вам недоплатят.

Проверка данных о компании.

Сверьте ФИО того, кто представляется  руководителем, с ФИО директора в  официальных «онлайн» электронных базах  юридических лиц и ИП, и с ФИО в  договоре, перепроверьте название  организации – в одном регионе и  городе могут быть зарегистрированы  разные организации с очень похожим  названием и даже с одинаковым, но с  разными директорами и учредителями.  Если в договоре указана не та  фирма (или ИП), в которую Вы обратились –  проверьте, зарегистрирована ли она и совпадает ли ФИО директора.

Продолжение здесь

Полная версия с судебными нюансами здесь.

Источник: Достало



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