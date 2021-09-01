Мнение: Меры защиты интересов трудящихся. Часть первая. Введение

Многим рабочим приходится трудиться в организациях малого бизнеса, на ИП, подрабатывать на разных посредников и диспетчеров при отсутствии постоянного места работы или полной занятости в нём. Приведены рекомендации на основе реального опыта.

Прежде всего, должен быть договор, в том числе и на испытательный срок – временный трудовой договор в 2-х экземплярах и полная еженедельная (ежедневная при подработке или непостоянной занятости) оплата труда, а, в случае неоплаты, прописанная в договоре добровольная, немедленная и беспрепятственная передача работникам на ответственное хранение самого ликвидного из имеющегося у нанимателя имущества (в залог), не влияющего на текущую деятельность фирмы, либо личного имущества директора (т.е. за счёт его официальных доходов) рыночной стоимостью, эквивалентной сумме долга и его дальнейшая реализация, в случае неоплаты, спустя определённый срок, указанный в договоре. Пропишите в договоре неустойку (пени) на остаток долга за каждый день просрочки (обычно 1% в день, хотя наниматели часто заявляют, что им приемлемо 0,08-0,1% за день, но работники – не инвесторы, поэтому стоит насторожиться). Перечень имущества, без которого рабочий процесс может полноценно продолжаться, необходимо зафиксировать заранее в виде приложения к договору с полным наименованием, описанием, фотографиями, документами (кассовый чек, расписка от продавца, договор купли-продажи), подтверждающими право собственности (дабы не стать фигурантами дела о хищении), а также все сотрудники должны лично проверить исправность, наличие недостатков, поломок и убедиться, что имущество полностью функционирует, и находится ли оно под арестом или в залоге у кредитора, и адрес его местонахождения. Но, даже в этом случае, должник может неожиданно вывести имущество ночью в выходной день, даже если оно приварено или прикручено, предварительно договорившись с охраной. По причине долгов за аренду площади, собственники помещений, в качестве залога, который далеко не всегда имеет документальное подтверждение, иногда «блокируют» активы физически – нужно встретиться с администратором здания и уточнить, не находится ли передаваемое Вам имущество арендатора в залоге для покрытия долгов по аренде, материалам… , заодно проверите честность нанимателя. При временной или проектной работе требуйте залог заранее, иначе в процессе директор может «уехать» до завершения и «кормить завтраками» с заграничных курортов, больницы в другом городе, в которую он якобы слёг…

Бывает, что при выплате зарплаты вахтовикам, недобросовестные работодатели требуют отдать им договор «против денег», но предлагают ничтожную оплату, иногда ниже прожиточного минимума для работающих, то есть в разы меньше обещанной и прописанной в договоре. Следует заблаговременно сфотографировать и скопировать договор, собрать контакты и письменные свидетельства коллег о том, что Вы тогда-то и там-то вместе трудились, выполняя такие-то функции, обязанности, операции, указывайте непосредственных руководителей (мастеров, бригадиров, начальников).

Заранее поищите обманутых – помониторьте отзывы.

Если руководитель выражает сомнения в том, что Вы справитесь с обязанностями, предлагает недельную стажировку и говорит, что проекта договора нет, или, что в первый раз сталкивается с его оформлением, не стоит приступать к работе до подписания договора, иначе можете не получить оплаты труда.

Недобросовестные работодатели всячески пытаются произвести впечатление честных управленцев с репутацией перед новыми сотрудниками и стремятся выстроить доверительные и дружеские отношения, чтобы не оформлять документы.

Пообщайтесь с несколькими потенциальными коллегами: – давно ли здесь? — По договору или по договорённости? — Сколько платят? Если есть признаки «текучки», то, скорее всего, Вам недоплатят.

Проверка данных о компании.

Сверьте ФИО того, кто представляется руководителем, с ФИО директора в официальных «онлайн» электронных базах юридических лиц и ИП, и с ФИО в договоре, перепроверьте название организации – в одном регионе и городе могут быть зарегистрированы разные организации с очень похожим названием и даже с одинаковым, но с разными директорами и учредителями. Если в договоре указана не та фирма (или ИП), в которую Вы обратились – проверьте, зарегистрирована ли она и совпадает ли ФИО директора.

Продолжение здесь

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