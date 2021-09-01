 

В Харькове издали книгу умершей от COVID-19 журналистки Васильевой

01.09.2021, 15:24, Новости дня
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Книгу презентовали в Харькове 31 августа. В нее вошли сообщения Васильевой в Facebook с 2012 года – короткие рассказы о себе, сыновях, родителях, власти, свободе и мопсах.

“В Маруськи был талант видеть что-то смешное и ироничное в совершенно простых вещах. Ее зарисовки – даже не о каких-то важных событиях. Она умела делать зарисовки, которые вызывают улыбку и смех: просто шла мимо, увидела бабушку, которая продает цветы. И она умела об этом рассказать. Таким талантом наделен не каждый”, – рассказала артдиректор книги Анна Гин.

Сборник “Это я” вышел в издательстве Folio тиражом 1000 экземпляров на средства харьковского бизнесмена Юрия Сапронова. Деньги от продажи перечислят сыновьям журналистки – старшему Илье и младшему Ярославу, которому в этом месяце исполнится 18.

“У книги было две цели: увековечить Марусин литературный талант и поддержать ребят материально”, – рассказала на презентации Гин.

Купить книгу Васильевой можно, написав в личные сообщения Facebook-страницы Марусина книжка. Ее цена – 250 грн.

https://www.facebook.com/MarusinaBook2021/posts/105556295184359

Контекст:

Васильева скончалась от коронавируса 2 мая. Она умерла незадолго до своего 48-летия. У нее остался слепой отец, два сына и две собаки породы мопс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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