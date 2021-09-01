 

В Офисе президента рассказали о повестке второго дня визита Зеленского в Вашингтон

01.09.2021, 15:24, Новости дня
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“Сегодня у Владимира Зеленского встреча с представителями крупного американского бизнеса. Среди гостей – руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие. Затем, вместе с первой леди, посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста”, – написал Никифоров.

Примерно в 14.00 у Зеленского запланирована “долгожданная встреча” с Байденом в Овальном кабинете Белого дома, “в составе делегаций и лицом к лицу”, добавил пресс-секретарь главы государства.

“Затем в Капитолии встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса. И напоследок Владимир Зеленский и первая леди примут участие в открытии Украинского дома”, – резюмировал Никифоров.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4385768011490747

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Первым вопросом, который задаст Байдену Зеленский, будет ситуация с оккупированными Россией Донбассом и Крымом. Об этом президент сказал Общественному 31 августа.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В рамках визита Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

Накануне визита Зеленского в США Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона в качестве военной помощи. В пакет помощи входят поставки Украине ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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