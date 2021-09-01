 

Нацбанк Украины объявил сбор монет номиналом 25 копеек. Собранные деньги пойдут на лечение онкобольных детей

01.09.2021, 15:24, Новости дня
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Все собранные средства будут направлены на лечение онкобольных детей.

“Украинцы до сих пор держат у себя 1,5 млрд монет номиналом 25 копеек. Это около 400 млн грн. Этими монетами уже невозможно воспользоваться. Они могут годами лежать по копилках, карманах и на полках, а могут уже сейчас спасать жизнь детям. Давайте соберем эти монеты на лечение онкобольных детей”, – сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Украинцам надо отнести монеты номиналом 25 копеек с 1 по 30 сентября в отделения банков-партнеров, которые перечислят эти средства на счет фонда “Таблеточки”.

Банки-партнеры акции: “Ощадбанк”, “Райффайзен банк”, ПУМБ, “ОТПбан”к, “МТБ банк” и “Индустриалбанк”.

“Собирать и сдавать монеты можно лично, семьей, друзьями, а можно и рабочим коллективом или классом или даже целой школой. Мы особенно рассчитываем на активность учебных заведений”, – подчеркнули в пресс-службе регулятора.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2946391142241705

 

Контекст:

Обновление банкнотно-монетного ряда гривны началось в 2014 году. Номинальный ряд гривны сократится до 12: в нем останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

1 октября 2019 года Национальный банк  начал изымать из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Монеты номиналом 25 копеек перестали быть платежным средством в Украине с 1 октября 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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