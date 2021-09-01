“Сисяндры зачетные”, “Титьку прикройте, не свежак”. Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте

“Благодаря стилистам окунулась в атмосферу одного из моих любимых сериалов и почувствовала себя его героиней”, – прокомментировала фото артистка.

“Ну титьку-то прикройте, уже не свежак. А макияж что надо, не вульгарный”, – оценили образ певицы в сети.

“Сисяндры зачетные”, – отреагировали подписчики.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Контекст:

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – “Карусель”, “Кабриолет”, “К единственному, нежному”. Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

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