 

ГФС арестовала имущество экс-нардепа Балашова на 200 млн грн

01.09.2021, 15:24, Новости дня
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В ведомстве подчеркнули, что экс-нардеп подозревается в том, что в течение 2018–2019 годов уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора на общую сумму более 9,6 млн грн. Для этого он якобы продавал недвижимость другим лицам по заниженной стоимости.

При этом ГФС в своем посте не называет имя Балашова, но судя по деталям дела речь именно о нем.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4644867352213885

Контекст:

Балашову 60 лет. В 1998–2002 годах был народным депутатом Украины. В 2019 году баллотировался в президенты Украины и набрал в первом туре 0,17% голосов.

16 августа Национальная полиция Украины задержала Балашова. Позже стало известно, что он подрался со следователем. После этого его адвокат Игорь Черезов сообщил, что ночь бизнесмен проведет в изоляторе временного содержания.

26 августа Балашову назначили залог в размере 9,6 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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