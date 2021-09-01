 

В ЦИК назвали число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму россиян

01.09.2021, 15:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа выборах депутатов Госдумы досрочно смогли проголосовать уже более 7 тыс. человек в 10 регионах России, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«У нас с 29 августа и по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проводится в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находится в плавании, и на полярных станциях», – цитирует ТАСС Памфилову.

Она отметила, что по состоянию на 31 августа в Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах досрочно проголосовали 7717 избирателей. 

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.



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