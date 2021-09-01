 

Рассекречены характеристики смартфона Realme GT Neo2

01.09.2021, 15:08, Новости дня
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В компании Realme сообщили о выпуске следующего поколения смартфонов GT Neo. В связи с этим, опубликованы и технические характеристики новой версии мобильного гаджета GT Neo2. Правда, в сеть эту информацию «слил» один из известных инсайдеров, работающих под ником OnLeaks.

Он, в частности, сообщает, что новое устройство получит очень тонкий корпус и будет отличаться малым весом. Размер диагонали экрана составит 6,62 дюйма. Частоту обновления картинки на нем производитель обеспечит на уровне 120 Гц.

Мощность фронтальной камеры составит 16 Мп. А вся конструкция смартфона построена вокруг процессора Qualcomm Snapdragon 870. Это 8 Гб оперативной и 128 Гб основной памяти. Также на смартфоне будет предустановлена ОС Android 11 с фирменной прошивкой RealmeUI 2.0.



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