Хакеры начали прятать вредоносы в память видеокарт

Информация о новом «изобретении» хакеров появилась на одном из форумов, который используют киберпреступники. Там продемонстрирован ранее неизвестный способ атаки.

В частности, он предполагает использование ресурсов памяти видеокарты устройства, в которую и прячется вредоносное приложение. Затем хакер получает более легкую возможность для управления взломанным девайсом.

Проблема для пользователей состоит в том, что спрятанные таким образом вирусы не обнаруживает антивирусная программа. В большинстве случаев она лишь сканирует оперативную память, максимум – жесткий диск. Но видеокарта почти всегда остается вне зоны внимания. Ведь все ресурсы ускорителя направлены только на одну единственную задачу – обработку графики.