Когда стоит сажать чеснок под зиму и после каких культур это лучше делать

Чеснок — витаминный жгучий овощ, добавлять который можно в самые разные блюда. Выращивают эту огородную культуру в нашей стране большинство дачников. Причем сажают чеснок российские садоводы обычно под зиму. Это позволяет получить гораздо более крупные и лежкие головки.

Разумеется, сажать озимый чеснок нужно правильно. Важно не только выбрать подходящие сроки посадки, но и правильно определиться с местом, где будет располагаться эта культура на огороде.

Когда сажать озимый чеснок: правила

Сроки осенней посадки чеснока зависят в первую очередь от климатических условий той местности, где расположена дача. В Подмосковье и средней полосе России под зиму чеснок обычно сажают в октябре.

На Урале и в Сибири посадку производят в конце сентября или начале октября. В любом случае, по народным приметам, чеснок обычно сажают тогда, когда с деревьев упадет вся листва, а птицы улетят на юг, но до морозов.

Можно ли выращивать на одном месте

Многие огородники, хотя это и можно считать не совсем правильным, стараются не переносить чеснок на другое место в саду как можно дольше. Опытные садоводы заметили, что при выращивании на одном и том же месте в течение нескольких лет подряд чеснок начинает давать намного более крупные головки.

Однако, выбирая такой способ выращивания, стоит быть готовыми к тому, что чеснок может заболеть. В этом случае дачник способен даже полностью лишиться урожая этой культуры, к примеру, из-за нематоды.

К тому же при выращивании на одном и том же месте чеснока обычно приходится намного чаще удобрять землю азотными, серными и другими видами удобрений. Выращивать чеснок на одном месте более двух, максимум трех лет подряд все же не рекомендуется. На четвертый год культуру стоит обязательно перенести на другое место. Перерыв в выращивании на одном месте следует сделать минимум на 4 года. После этого чеснок снова можно посадить на том же месте.

Лучшие предшественники

Лучшими предшественниками для чеснока являются:

томаты;клубника;хрен;огурцы;капуста;календула;свекла.

Считается, что чеснок на огороде не стоит сажать рядом с горохом, фасолью или пастернаком. А вот после гороха или фасоли чеснок высаживать не только можно, но и полезно. Корневая система у чеснока, как известно короткая. Поэтому правильно будет высаживать его в саду после культур с длинной корневой системой.

После каких растений сажать нельзя

После некоторых садовых культур чеснок на огороде лучше не высаживать. Касается это, к примеру, моркови и редиса. Обе эти культуры очень сильно истощают почву. Ни в коем случае нельзя высаживать чеснок и после лука. У обеих культур одинаковые заболевания и вредители.

Не подходит в качестве предшественника для чеснока и картофель. Будучи посаженным после картошки, чеснок может легко заболеть фузариозом.

Каким должно быть само место

Выращивать чеснок на огороде нужно на солнечном, хорошо проветриваемом участке. Застоя воды эта культура не любит. При посадке чеснок нужно подкормить азотистым удобрением.

При этом стоит помнить о том, что если в составе почвы на огороде слишком мало серы, усваивать азот чеснок в последующем нормально не будет. В этом случае вместе с азотом в почву стоит внести немного серного удобрения. Золой чеснок подкармливать не принято. Считается, что на нее эта культура может отозваться даже снижением урожайности.