 

В легких умерших от COVID-19 пациентов обнаружили высокую вирусную нагрузку

01.09.2021, 15:00, Разное
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Ученые из Нью-Йоркского университета собрали образцы патогенов, взятых из легких 589 пациентов с тяжелым COVID-19, подключенных к аппарату ИВЛ. Исследователи также выделили отдельную подгруппу из 142 больных, которым была проведена бронхоскопия для очистки дыхательных путей, чтобы определить количество вирусных частиц в легких и возможное наличие вторичных инфекций.

Оказалось, что у скончавшихся пациентов вирусная нагрузка в нижних дыхательных путях была примерно в десять раз выше по сравнению с количеством частиц SARS-CoV-2 у тех, кто выжил. Также не было никаких признаков того, что вирус может заставить иммунитет атаковать собственные ткани. Но при этом у всех умерших пациентов в среднем на 50% снижена выработка белков, которые являются частью иммунного ответа, нацеленного на «запоминание» патогенов.

«Наши результаты показывают, что неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие, в значительной степени является причиной смертей от COVID-19. Если мы сможем определить источник этой проблемы, это позволит найти эффективное лечение, нацеленное на укрепление собственных защитных свойств организма», — сообщили авторы исследования.

Вместе с тем ученые не нашли никаких доказательств тому, что причиной летального исхода могла быть присоединившаяся бактериальная инфекция, но возможно, это было связано с применением антибиотиков на ранней стадии лечения.

Ранее ученые из Великобритании оценили объемы и целесообразность приема антибиотиков для пациентов с COVID-19. Среди 49 тысяч госпитализированных пациентов, включенных в анализ, минимум 85% получали один или несколько антибиотиков во время лечения в стационаре, из них 37% получали эти препараты еще до госпитализации.

Самым большим открытием было то, что бактериальные инфекции у пациентов с COVID-19 встречались довольно редко и не были специфичны к коронавирусу. Как правило, это были распространенные внутрибольничные инфекции, и случаи вторичного заражения выявлялись преимущественно у пациентов отделения интенсивной терапии и не раньше, чем через 48 часов после госпитализации.



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