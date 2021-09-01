 

WSJ – преступления на почве ненависти в США побили 12-летний рекорд

01.09.2021, 14:56, Новости дня
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Федеральное бюро расследований США сообщило о росте числа преступлений на почве ненависти в 2020 году, пишет The Wall Street Journal. Как отмечается, показатель достиг двенадцатилетнего максимума из-за увеличения количества инцидентов на расовой почве.


Reuters

Число преступлений на почве ненависти в США в 2020 году выросло примерно на 6% за счёт увеличения числа инцидентов в отношении американцев азиатского происхождения, темнокожих и белых, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на опубликованную в понедельник статистику ФБР.

По данным Федерального бюро расследований, в прошлом году в США было зафиксировано 7759 инцидентов на почве ненависти на фоне пандемии и поднятого расового вопроса после убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Данные указывают на то, что в прошлом году число случаев проявления агрессии в отношении темнокожих американцев выросло почти на 40% — примерно с 2 тыс. инцидентов в 2019 году до более чем  2700. Число преступлений на почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения выросло примерно на 70%, до 274 инцидентов. А белые жители США становились жертвами подобных преступлений примерно на 20% чаще, чем в 2019 году: за прошлый год в стране зафиксировано 773 инцидента.

Таким образом, количество преступлений на почве ненависти в стране достигло самого высокого уровня за 12 лет. При этом череда громких инцидентов последовала и в этом году.

Так, в марте 2021 года белый мужчина застрелил восемь человек в трёх спа-салонах в штате Джорджия, в том числе шесть женщин азиатского происхождения. Так как убийства были совершены в двух разных округах, за дело взялись сразу два прокурора. В прокуратуре одного из округов заявили, что расследование не обнаружило доказательств предубеждения нападавшего против азиатов. Однако в прокуратуре второго округа отметили, что будут добиваться ужесточения наказания в соответствии с новым законом штата Джорджия о преступлениях на почве ненависти.

Как отмечает WSJ, в этом году также вызывают отголоски серьёзные инциденты 2020 года. В апреле трём мужчинам предъявили обвинения в преступлении на почве ненависти в связи с убийством 25-летнего темнокожего мужчины Ахмада Арбери, которого во время пробежки застрелили в феврале 2020 года в Джорджии.

В мае палата представителей конгресса США прияла законопроект о преступлениях на почве ненависти, направленный на борьбу с ростом преступлений на почве ненависти против лиц азиатского происхождения. Теперь Министерство юстиции может быстрее рассматривать преступления, совершённые на почве ненависти. Закон также предусматривает создание в ведомстве особой должности, посвящённой этой проблеме, и улучшение отчётности о подобных преступлениях в штатах и на местном уровне.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал предотвращение преступлений на почве ненависти и реагирование на них одной из основных задач Министерства юстиции. При этом Гарланд предупредил, что далеко не все подобные инциденты попадают в статистику.

Впрочем, согласно статистике ФБР, число преступлений на почве ненависти против евреев и мусульман в прошлом году сократилось на 30% и 42% соответственно. Кроме того, в 2020 году было зарегистрировано 22 убийства на почве ненависти против рекордных 51 убийства в 2019 году, пишет WSJ.



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