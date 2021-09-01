Главред – Зеленский считает, что нынешней поддержки НАТО для Украины недостаточно

Во время визита в США Владимир Зеленский заявил, что нынешняя поддержка Украины со стороны НАТО важна на психологическом уровне, но в нынешних условиях этого недостаточно. Как передаёт «Главред», украинский президент отметил, что Киев не просит подарков — ему нужны возможности, а также добавил, что стране необходим доступ к дешёвым кредитам.



Reuters

Владимир Зеленский считает, что нынешняя поддержка Украины со стороны НАТО важна на психологическом уровне, но в нынешних условиях этого недостаточно. Как пишет «Главред», об этом украинский президент заявил во время представления для аналитических центров Америки программы трансформации Украины.

«Мы благодарны за поддержку Украины в бассейнах Чёрного и Азовского морей. В частности, за проведение военных учений. Люди видят поддержку со стороны НАТО и то, что мы не в одиночку. Такое присутствие является важным на психологическом уровне, но достаточно ли этого? Нет», — отметил Зеленский.

Он напомнил, что продолжается «временная оккупация Крыма»* — на полуострове сосредоточены 80 тыс. российских военных и десятки тысяч — вдоль украинской границы. По словам Зеленского, страны Запада рассматривают вступление Украины в НАТО как стратегию, «а для нас это тактика».

«Нет времени на стратегию. Наша стратегия — это тактика», — заявил Зеленский.

«Мы не просим подарков — нам нужны возможности, доступ к дешёвым кредитам», — добавил украинский президент.

Он также отметил, что Украине нужно построить собственный современный флот, и для первой очереди строительства требуется $15 млрд.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).